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Курский губернатор Старовойт сообщил об атаке дрона-камикадзе на трактор-погрузчик

Курский губернатор Старовойт сообщил об атаке дрона-камикадзе на трактор-погрузчик

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 20 апреля дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на трактор-погрузчик, проводивший работы на одном из возведенных в регионе фортификационных сооружений в Суджанском районе.

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