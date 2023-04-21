Курский губернатор Старовойт сообщил об атаке дрона-камикадзе на трактор-погрузчик

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 20 апреля дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на трактор-погрузчик, проводивший работы на одном из возведенных в регионе фортификационных сооружений в Суджанском районе.