На рассмотрении в Государственной Думе находятся 28 законопроектов на миграционную тему

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрении палаты находятся около тридцати проектов законов, которые посвящены регулированию вопросов миграции, передает корреспондент The Moscow Post.
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