Кто не воюет и не призывается в России...

Валерий Симоненко "Бодулай" же служил, воевал и даже почти в героях был... Это, конечно, экранизированная сказка, НО цыгане в веках... Это же АБСОЛЮТНО ТУНЕЯДСТВУЮЩЕЕ племя и кроме криминальных проблем НИ ЧЕГО ПОЛЕЗНОГО для России НЕ ПРОИЗВОДЯТ и НЕ ДЕЛАЮТ! И это НЕ ОПРОВЕРЖИМЫЙ ФАКТ! Это не только просто не нужные ни кому в мире, но и ОБЪЕКТИВНО ВРЕДНЫЙ И СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ НАРОД для ВСЕГО МИРА!

ВС Валерий Симоненко Ага, "депортировать"... То есть переложить их на шею другим. Или сажать.., то есть посадить СЕБЕ НА ЩЕЮ: кормить, одевать, обувать (хоть и в колонии), а они ещё и ПЛОДИТЬСЯ как кролики будут умудрятся и в колонии..., Это же как крысы плодовиты, вредны и неистребимы. Лучше уж не по гитлеровски их уничтожать, а КАСТРИРОВАТЬ ПОГОЛОВНО с младенчества.. Только кто на ЭТО пойдёт.Это вселенское зло неистребимо. Только Сталину удавалось их хоть как то сдерживать Законами предусматривающими ВЫСШУЮ МЕРУ. А они только это очень и очень боятся. Трусливые сволочи!