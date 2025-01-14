Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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Кто не воюет и не призывается в России...

Кто не воюет и не призывается в России...

Существуют две причины для замены срочной службы альтернативной: военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию человека, призывник — представитель коренных малочисленных народов, ведет традиционный образ жизни и осуществляет традиционную хозяйственную деятельность.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
&quot;Бодулай&quot; же служил, воевал и даже почти в героях был... Это, конечно, экранизированная сказка, НО цыгане в веках... Это же АБСОЛЮТНО ТУНЕЯДСТВУЮЩЕЕ племя и кроме криминальных проблем НИ ЧЕГО ПОЛЕЗНОГО для России НЕ ПРОИЗВОДЯТ и НЕ ДЕЛАЮТ! И это НЕ ОПРОВЕРЖИМЫЙ ФАКТ!  Это не только просто не нужные ни кому в мире, но и ОБЪЕКТИВНО ВРЕДНЫЙ И СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ НАРОД для ВСЕГО МИРА!
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3 час.
ВС
Валерий Симоненко
Ага, &quot;депортировать&quot;... То есть переложить их на шею другим. Или сажать.., то есть посадить СЕБЕ НА ЩЕЮ: кормить, одевать, обувать (хоть и в колонии), а они ещё и ПЛОДИТЬСЯ как кролики будут умудрятся и в колонии...,  Это же как крысы плодовиты, вредны и неистребимы. Лучше уж не по гитлеровски их уничтожать, а КАСТРИРОВАТЬ ПОГОЛОВНО с младенчества.. Только кто на ЭТО пойдёт.Это вселенское зло неистребимо.  Только Сталину удавалось их хоть как то сдерживать Законами  предусматривающими ВЫСШУЮ МЕРУ. А они только это очень и очень боятся. Трусливые сволочи!
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3 час.
Lana_Borei Иванова
Размножаются плодовитее  иных, потому что им созданы комфортные условия. Их уже гораздо больше чукчей и ненцев и др. вместе взятых. Бизнес ведут - - воровство называется!  Хватит их кормить, выросли ,,детки,, , всё - пусть слазят с шеи!!
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3 час.

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