Пять человек погибли и больше полусотни пострадали к ДТП в Челябинской области за неделю

Больше 50 ДТП зафиксировали в Челябинской области меньше, чем за неделю. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за последнюю, неполную, неделю октября в регионе зарегистрировано 51 ДТП, в которых 55 человек получили травмы и 5 погибли.