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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брейдо о конфликте со Стрелец из-за комментариев об Аргентине: «Обвинить в сексизме – удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Я не запрещал высказывать мнение, но считаю это неуважением к футболу»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал конфликт с блогером Надеждой Стрелец после ее критики в адрес сборной Аргентины.

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