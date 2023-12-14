Символом 2024 года по восточному календарю станет зеленый деревянный дракон. Азиатский Новый год основан на лунном цикле, где каждый месяц начинается с новолуния, поэтому в азиатских странах Новый год отмечается позже, чем в странах, где принят григорианский календарь.
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