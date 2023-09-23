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В КРЫМУ УВЕРЕНЫ: РАСПАД УКРАИНЫ ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ

В КРЫМУ УВЕРЕНЫ: РАСПАД УКРАИНЫ ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ

Процесс распада Незалежной будет идти и дальше, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пока у руля Украины сидит наркоман-нацист, всё будет по-прежнему!😱👈👀
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16 час.
Олег Голубев
Распад Украины может заразить и Запад. Запад столкнулся с настоящим противником на поле боя. И обе стороны показали свои способности. Для нас это не только военная операция, но и выявление слабых сторон.
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15 час.

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