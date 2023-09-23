В КРЫМУ УВЕРЕНЫ: РАСПАД УКРАИНЫ ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ

Пока у руля Украины сидит наркоман-нацист, всё будет по-прежнему!😱👈👀

Олег Голубев

Распад Украины может заразить и Запад. Запад столкнулся с настоящим противником на поле боя. И обе стороны показали свои способности. Для нас это не только военная операция, но и выявление слабых сторон.