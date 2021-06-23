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«Мир в очередной раз содрогнулся от диктатуры Путина»: ещё один враг — на выход из РФ

«Мир в очередной раз содрогнулся от диктатуры Путина»: ещё один враг — на выход из РФ

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации — Бард-колледжа (Bard College).

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Михаил_
Всё правильно, и не останавливаться на полпути в деле ликвидации всех этих НКО.
Вадим Абдурашитов
А руководителей этих университетов (один из них - это Кудрин) на лесоповал за подрыв государственного строя!
Владимир Хроменков
Поддерживаю Президента!!!! Молодец!!!!. А Кудрина лишить должности и "зарплаты"
Олег Шибайло
Все эти НКО на подобие Макдональдс, где в нужный момент человек с поднятой рукой кричит в толпу:" Свободная касса ...."
Евгений Алексеенко
Гнать этих пиндосов и как можно быстрее.
Вальдемар
И Макдональдсы тоже как иностранного агента запретить в России.
Владимир
Было б хорошо, но это Россия не Китай, на следующий же день наше будущее выйдет на улицу с требованием вернуть. Хотя мне не понятно, нахрена кормить пиндосов, что низя свои котлеты лепить?
N S
"Отлично, тогда скатертью по жопе, Bard College". - !!!!!!!!!!!!!!+++++++
Юрий Канарев
Гнать их всех в три шеи и вообще, не поощрать их надо а уничтожать с корнем и не запускать.Они и растят всяких провокаторов по всей стране!!!
Алексей
Надоели все эти борцуны -зарубежника за наши "права". Чего им надо, кто их просит об этом? Нагло лезут к нам со своими хотелками. Отстрелять всю эту полусотню " ученых", чтобы другим неповадно было лезть разрушать нашу страну.
Piotr Priladyshev
В
Федор Ефименко
Точно,туда ему и дорога
Владимир Ефименко
откуда родом Федор?
Татьяна
Все эти НКО гнать из страны нашей поганой метлой и, чтобы, их духа не было в России.
Николай Юдин
Маша какая красавица, в центре
Михаил
Виктор Гутман
Давно пора всех нежелательных! Враг есть враг! Страну надо защищать всеми доступными средствами и способами, в том числе жесткими и жестокими!
Станислав Ракитин
Большое спасибо Прокуратуре. за защиту конституционных прав россиян! И чего всякая сволота лезет, куда её не просят? Как нрвит римское право: "Ищи кому это выгодно".
Александр Донигевич
ВО ГЛАВЕ УГЛА ПО ВОСПИТАНИЮ ПАТРИОТОВ НАРОДА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕЕСЯ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДАННОГО ЭТНОСА. в том числе РАЗВИВАЯ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ДАННОГО НАРОДА.
вова клондайк веденеев
Похоже в этих НКО одни пидоры
avershin1947mailru Авершин
А кто же за деньги против своего государства работать будет?

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