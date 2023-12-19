The Hill: Меркель могла бы стать посредником в переговорах с Россией по Украине

Профессор Школы международного образования в штате Вермонт Брюс Дэйтон заявил о необходимости усиления миротворческой деятельности и предложил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель как главного претендента на роль неофициального посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.
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