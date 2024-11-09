Зоозащитница Казарян: на Ставрополье курица сбежала с мясокомбината к собакам

В Ставропольском крае курица сбежала с мясокомбината и прибилась к стае собак. Зоозащитники заметили ее и забрали в приют, рассказала «КП-Северный Кавказ» руководитель фонда спасения животных «Ковчег» Ирина Казарян.
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