Депздрав открыл горячую линию для родственников пострадавших в «Крокусе»

В Москве открыли горячую линию для родственников пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По телефону 8-499-251-45-03 можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские больницы.
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