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Царьград

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Военному самолёту США отказали в посадке: Трамп доигрался?

Военному самолёту США отказали в посадке: Трамп доигрался?

Американскому военному самолёту отказали в разрешении на посадку. Это сделала Мексика, которой ранее Дональд Трамп угрожал санкциями и пошлинами.

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