Трамп назначит Маска руководителем Департамента эффективности государственного управления

Также он выдвинул на пост министра обороны США телеведущего Fox Пита ХегсетаПредприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами станут руководителями «Манхэттенского проекта нашего времени» — Департамента эффективности государственного управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии