F-16 летают на Запорожском направлении На прошлой неделе зафиксировано два полета истребителей F-16 на юге оккупированной Украиной территории Запорожской области.
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F-16 летают на Запорожском направлении На прошлой неделе зафиксировано два полета истребителей F-16 на юге оккупированной Украиной территории Запорожской области.
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