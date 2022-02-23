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Тухель доволен Хавертцем: «Он показывает очень хороший футбол и продолжает расти»

Томас Тухель похвалил Кая Хавертца – автора победного гола в ворота «Лилля» (2:0). Главный тренер «Челси» остался доволен игрой форварда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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