Пять киноляпов «Ивана Васильевича», которые вы не замечали 50 лет и так бы и не узнали Елена Галицкая«Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая стал культовым фильмом, который каждый год радует зрителей в новогодние праздники.