На Северном намыве Васильевского острова постепенно вырисовывается каркас будущего района. Утверждены проекты первых улиц.
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