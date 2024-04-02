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«Горячая точка»: почему финский город Ивало готовится к войне с РФ

«Горячая точка»: почему финский город Ивало готовится к войне с РФ

Расположенный в нескольких километрах от  российской границы финский город Ивало начал подготовку к войне с РФ, сообщила британская газета Daily Express.

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Комментарии
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АндрейБорков
Какая на хер &quot;горячая точка&quot;? Совсем охренели что ли? В случае, не дай Бог, войны с Россией этого поселения и его окрестностей, вместе с этой Арка-Спиртой просто НЕ БУДЕТ и все, НЕ БУДЕТ!!!! Много для этого не надо, возможно даже ТЯО не придется применять, три-четыре ФАБ-5000 с крылышками и все, ни базы , ни хутора, ни Ихо Ланена, ни Юси Ватенена.
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