«Горячая точка»: почему финский город Ивало готовится к войне с РФ

АндрейБорков

Какая на хер "горячая точка"? Совсем охренели что ли? В случае, не дай Бог, войны с Россией этого поселения и его окрестностей, вместе с этой Арка-Спиртой просто НЕ БУДЕТ и все, НЕ БУДЕТ!!!! Много для этого не надо, возможно даже ТЯО не придется применять, три-четыре ФАБ-5000 с крылышками и все, ни базы , ни хутора, ни Ихо Ланена, ни Юси Ватенена.