Володин: РФ ответит более мощным оружием при поставках Киеву дальнобойных ракет

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что Россия в случае поставок на Украину западными странами дальнобойного вооружения будет вынуждена использовать более мощное оружие.
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