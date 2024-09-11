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Володин: РФ ответит более мощным оружием при поставках Киеву дальнобойных ракет

Володин: РФ ответит более мощным оружием при поставках Киеву дальнобойных ракет

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что Россия в случае поставок на Украину западными странами дальнобойного вооружения будет вынуждена использовать более мощное оружие.

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