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Призраки над Киевом

Призраки над Киевом

Уверения киевских властей, что «ситуация под контролем», оказались полнейшим блефом. Для киевского режима ситуация стремительно развивается в худшую сторону, а украинские богатеи, ещё не упаковавшие чемоданы, продолжают лихорадочно их паковать.

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