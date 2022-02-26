Призраки над Киевом

Уверения киевских властей, что «ситуация под контролем», оказались полнейшим блефом. Для киевского режима ситуация стремительно развивается в худшую сторону, а украинские богатеи, ещё не упаковавшие чемоданы, продолжают лихорадочно их паковать.
Уверения киевских властей, что «ситуация под контролем», оказались полнейшим блефом. Для киевского режима ситуация стремительно развивается в худшую сторону, а украинские богатеи, ещё не упаковавшие чемоданы, продолжают лихорадочно их паковать.
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