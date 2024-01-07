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Собянин подвел итоги работы благотворительного сервиса на портале mos.ru

Собянин подвел итоги работы благотворительного сервиса на портале mos.ru

Свыше 80 тысяч жителей Москвы воспользовались действующим на портале mos.ru благотворительным сервисом с момента его запуска в 2020 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

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