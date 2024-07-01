Ваше любимое Средняя зарплата жителей региона выросла до 61,5 тыс. рублей, заявили в Омскстате. По видам экономической деятельности зарплаты варьируются от 18,8 тыс.
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Ваше любимое Средняя зарплата жителей региона выросла до 61,5 тыс. рублей, заявили в Омскстате. По видам экономической деятельности зарплаты варьируются от 18,8 тыс.