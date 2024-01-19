Богомаз: в Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Погарским и Унечским районами Брянской области, о чем в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.