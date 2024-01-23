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В Национальном туристическом рейтинге Забайкалье оказалось на 75-м месте

В Национальном туристическом рейтинге Забайкалье оказалось на 75-м месте

Забайкальский край занял 75 место в  Национальном туристическом  рейтинге по итогам 2023 года. Об этом сообщили в Центре информационных технологий «Рейтинг», который провел исследование совместно с журналом «Отдых в России».

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