Вирус на плюс: россиян атакует троян с имитацией уведомлений от банков

В России распространяется вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банков, выяснили «Известия». Когда он попадает на телефон, то блокирует экран, при этом начинают всплывать фейковые уведомления о списаниях средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии