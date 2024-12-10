В Смоленске раскрыты планы по обустройству канатной дороги

Ранее стало известно, что власти города рассматривают проведение канатной дороги через Днепр прямо в центр Смоленска Инвесторы рассчитывают экономическую выгоду проекта по строительству в Смоленске канатной дороги.
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