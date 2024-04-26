Правила уборки перед Пасхой: что говорят приметы и священник Алёна Юрьева Предпасхальное время в православной традиции сопровождается не только духовной подготовкой и молитвами, но и тщательной уборкой дома.
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