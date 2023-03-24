Представитель ВСУ рассказал о последствиях применения управляемых авиабомб самолетами Су-35 по Сумской области

Управляемые авиационные планирующие бомбы представляют собой особую угрозу, так как способны лететь далеко и запускающие их самолеты не попадают в зону поражения средств противовоздушной обороны.
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