Военное обозрение

3 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    удачи !Глава ДНР: В Марь...
  • Алина Белова
    Надо же родиться  такой  мразью  ...Зеленский пожалов...
  • Константин Котельников
    Полагаю в нашем ГШ еще есть вменяемые генералы, наверняка ведётся разведка, и что бы там хахлявые ципсошники не распр...Военкоры назвали ...

Представитель ВСУ рассказал о последствиях применения управляемых авиабомб самолетами Су-35 по Сумской области

Представитель ВСУ рассказал о последствиях применения управляемых авиабомб самолетами Су-35 по Сумской области

Управляемые авиационные планирующие бомбы представляют собой особую угрозу, так как способны лететь далеко и запускающие их самолеты не попадают в зону поражения средств противовоздушной обороны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх