Мир в котором мы живём

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Катастрофическая ситуация в стране заставляет власти Молдовы обращаться к России

Катастрофическая ситуация в стране заставляет власти Молдовы обращаться к России

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну проводит в Москве переговоры об условиях поставки в республику российского газа.

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Natalia Nikonorova
Все эти якобы государства настолько привыкли сидеть на шее у России. Что у них не хватает ума хотя бы снизить антироссийскую риторику. Думают Россия не бросит своих бывших. Хотя пора бы!!!
Nata
Самостоятельные, суверенные ? Бог в помощь! Сами кормитесь.А у нас просите - за валюту и по договорам.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Все в руках народа Молдовы и ему решать как они хотят жить... Если поставят на США и ЕС то пусть посмотрят на прибалтов, хохлов, афганцев и сделают выводы, кто им друг, а кто на них хочет просто заработать и все развалить...
Александр Турчин
Аффторишка,зачем и кому нужна эта Молдавия?А ты сука не хочешь написать про нашу страну в которой ежедневно повышается цена на бензин,диз.топливо,мясо,яйца,масло....впрочем всё перечислять и дня не хватит!!!
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Да плевать на них. Не хотели бы иметь безмозглую инфузорию санду президентом - не имели бы. Хрен им а не газ. С такой политикой, идёт эта колония румынии - лесом
bianka Белая
Расплатись сначала за тот газ, который ты уже в долг взяла, чучундра
Сергей Яминов
Как всегда, от России ждут подарков наши бывшие "друзья", а вот лить "грязь " на Россию, у них хватает мозгов. Пусть им Запад помогает, а Россия не "дойная корова."
Iness Aartee
Думать умом когда выбираете лидера.
Степан Ротарь
Ну и до каких пор Мир тесен будет публиковать "новости" недельной давности?Или им нечем место занять?Так лучше оставьте это место пустым,чем публиковать разную хрень.
Сергей Долгушин
Ротарь, в переводе русский дебил
Степан Ротарь
От такого слышу.
evgeny danilov
Опять," дай пожрать а то вам срать под дверь нечем"

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