Катастрофическая ситуация в стране заставляет власти Молдовы обращаться к России

Мир в котором мы живёмПолитикаКатастрофическая ситуация в стране заставляет власти Молдовы обращаться к России Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну проводит в Москве переговоры об условиях поставки в республику российского газа.Вернуться к статье128НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalia NikonorovaВсе эти якобы государства настолько привыкли сидеть на шее у России. Что у них не хватает ума хотя бы снизить антироссийскую риторику. Думают Россия не бросит своих бывших. Хотя пора бы!!!NNataСамостоятельные, суверенные ? Бог в помощь! Сами кормитесь.А у нас просите - за валюту и по договорам.АНГЕЛ АНГЕЛВсе в руках народа Молдовы и ему решать как они хотят жить... Если поставят на США и ЕС то пусть посмотрят на прибалтов, хохлов, афганцев и сделают выводы, кто им друг, а кто на них хочет просто заработать и все развалить...Александр ТурчинАффторишка,зачем и кому нужна эта Молдавия?А ты сука не хочешь написать про нашу страну в которой ежедневно повышается цена на бензин,диз.топливо,мясо,яйца,масло....впрочем всё перечислять и дня не хватит!!!ПРОСТО ВАЛЕРИЙДа плевать на них. Не хотели бы иметь безмозглую инфузорию санду президентом - не имели бы. Хрен им а не газ. С такой политикой, идёт эта колония румынии - лесомbianka БелаяРасплатись сначала за тот газ, который ты уже в долг взяла, чучундраСергей ЯминовКак всегда, от России ждут подарков наши бывшие "друзья", а вот лить "грязь " на Россию, у них хватает мозгов. Пусть им Запад помогает, а Россия не "дойная корова."IAIness AarteeДумать умом когда выбираете лидера.Степан РотарьНу и до каких пор Мир тесен будет публиковать "новости" недельной давности?Или им нечем место занять?Так лучше оставьте это место пустым,чем публиковать разную хрень.Сергей ДолгушинРотарь, в переводе русский дебилСтепан РотарьОт такого слышу.evgeny danilovОпять," дай пожрать а то вам срать под дверь нечем"Комментировать
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