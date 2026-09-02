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Daily Moscow

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Город дождей, эстетики и камерных ужинов: как провести идеальные выходные в осеннем Петербурге

Город дождей, эстетики и камерных ужинов: как провести идеальные выходные в осеннем Петербурге

Есть города, которым особенно идет определенное время года. Парижу — ранняя весна, Риму — длинное лето, а Петербургу, кажется, всегда была к лицу осень.

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