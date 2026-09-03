Leon Black Sues Congress To Avoid Epstein Testimony Between 2012 and 2017 - after Jeffrey Epstein got out of prison - billionaire Leon Black paid him roughly $170 million.
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