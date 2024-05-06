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Вести Севастополь

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Глава СК России поручил доложить о результатах проверки о нарушении прав жителей г. Севастополя

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести проверку информации о нарушении прав многодетных семей в Севастополе.

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