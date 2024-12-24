Посла РФ вызвали в МИД Австралии из-за наемника, попавшего в плен в Краматорске

Посла Российской Федерации Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли Австралии для обсуждения ситуации вокруг австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске в Донецкой народной республике.
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