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Самая большая грудь: рассказываем об обладательнице наипышнейших форм

Самая большая грудь: рассказываем об обладательнице наипышнейших форм

Энни Хокинс-Тернер в 1999 году попала в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую грудь в мире. фото: AIЕсли вы хоть раз задавались вопросом, у кого в мире самая большая грудь в мире, то у нас есть долгожданный ответ! У Энни Хокинс-Тернер, которую большинство знает как Норму Стиц.

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