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Эксперт Хортай: план ЕК по отказу от энергоресурсов из России не примут

Эксперт Хортай: план ЕК по отказу от энергоресурсов из России не примут

Евросоюз к концу 2027 года не примет план Еврокомиссии по отказу от энергоносителей из России, потому что он приведет к негативным экономическим и социальным последствиям, с которыми страны союза не могут согласиться.

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