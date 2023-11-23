Самые смешные животные в дикой природе в 2023 году

Фотографии, от которых заржет даже моль! фото: Comedy Wildlife Photography AwardsОни скакали, летели, гребли, ползли и даже шли к этому целый год! Посмотрите на самых комичных животных в дикой природе по итогам 2023-го! Замечательный и знаменитый фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards объявил победителей.