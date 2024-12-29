Момент крушения пассажирского самолёта в аэропорту Муан засняли на видео

Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании Jeju Air Flight, рейс 7C2216, прибывший из Бангкока (Таиланд) в международный аэропорт Муан в Южной Корее, отклонился от взлетно-посадочной полосы при посадке и врезался во внешнюю стену ограждения.
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