Mash: Муж Елены Блиновской стал снайпером, обучающим новобранцев

Алексей Блиновский сменил свою военно-учетную специальность, став снайпером-инструктором.Супруг "Королевы марафонов", задолжавшей государству миллиарда рублей, Алексей Блиновский, отправившийся в зону СВО для смягчения приговора своей жене, больше не собирает беспилотники глубоко в тылу, но стал снайпером.