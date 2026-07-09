Трамп и спорт

Александр Роджерс Йа сегодня повышено плодовитый пророк, уже три истины наколядовал(с) Сорок пятый и по совместительству сорок седьмой президент США Дональд Трамп всё сильнее напоминает известного Олега из «пирожка», где «то просто тратит меньше сил».