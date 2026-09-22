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Новости Тамбова

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В Тамбовской области продолжают приводить дороги в порядок

В Тамбовской области продолжают приводить дороги в порядок

В Тамбовской области продолжают приводить дороги в порядок. Как отметил на планёрке и.о. министра автодорог и транспорта региона Альберт Чурилов, общие планы на год внушительные: 144 объекта, почти 201 километр дорог и около 179 погонных метров искусственных сооружений.

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