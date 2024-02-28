В США рассмотрят вопрос об иммунитете Дональда Трампа от преследования

Верховный суд Соединенных Штатов Америки удовлетворил запрос о рассмотрении вопроса предоставления иммунитета экс-президенту США Дональду Трампу от уголовного преследования по делу о вмешательстве в выборы в стране.
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