Собянин рассказал о новых уникальных машинах для Московского авиацентра

Передвижная мастерская сделана на базе КаМАЗ Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что в Московском авиацентре появились две уникальные машины для ремонта вертолетов в полевых условиях.
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