Суды в РФ за 1,5 года назначили иноагентам штрафов на 25 млн рублей

Российские суды за 1,5 года выписали иностранным агентам за несоблюдение обязательных требований 620 штрафов на сумму более 25 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии