Осужденная за взятку экс-глава «Городских дорог» Кучина не стала обжаловать приговор

Руководительница взяла один миллион рублей за содействие в получении контрактов.Бывший руководитель муниципального предприятия «Городские дороги» Лилия Кучина не стала обжаловать приговор, сообщается на сайте Черновского районного суда Читы.
Руководительница взяла один миллион рублей за содействие в получении контрактов.Бывший руководитель муниципального предприятия «Городские дороги» Лилия Кучина не стала обжаловать приговор, сообщается на сайте Черновского районного суда Читы.
Свежие комментарии