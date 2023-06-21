Царьград

5 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Морозов
    Нормальные чеченцы , защищиют Россию  от цнацистских бандеровцев, а эти утырки приехали развлекаться. да наших Россия...Пьяные туристы из...
  • Константин Котельников
    Бл...!!! Когда уже наши правохренители наведут порядок с этими "мигрантами"?! Чего ждут?! А что наш Гарант, типа не в...Мигранты устроили...
  • Светлана Шумилина
    Пашинян все хочет продать как зеленский,сам-то он давно продался.Люди,не дайте ему сделать с Арменией то,что сделали ...Грядёт что-то стр...

Осужденная за взятку экс-глава «Городских дорог» Кучина не стала обжаловать приговор

Осужденная за взятку экс-глава «Городских дорог» Кучина не стала обжаловать приговор

Руководительница взяла один миллион рублей за содействие в получении контрактов.Бывший руководитель муниципального предприятия «Городские дороги» Лилия Кучина не стала обжаловать приговор, сообщается на сайте Черновского районного суда Читы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх