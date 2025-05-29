Глаза ученых округлились: в одном из сел Крыма нашли позвонок сородича Карадагского змея

Полуостров, как известно, пристанище последних динозавров Земли. Доисторические гиганты бродили по землям современного Крыма лет эдак 65–68,5 тому назад, и до сих пор их останки находят в самых неожиданных местах.
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