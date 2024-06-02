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Бендтнер о тратах: «С 19 лет коллекционировал вино – сейчас у меня около 50 000 бутылок. Много тратил на азартные игры, но остановился, поняв, что в них нет победителей»

«На задних сиденьях автобуса сборной Дании старшие игроки постоянно говорили о вине. Я коллекционировал вино с 19 лет.

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