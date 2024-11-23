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Приколисты

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  • Элеонора Коган
    Может, потом и успокоится.Никогда не заводи...
  • Элеонора Коган
    Да, непростой зверёк.Никогда не заводи...
  • Элеонора Коган
    Спасибо Диме с Леной за Мушку!!!Жаль только, что Дима ему так и не позвонил. Здоровья Мушке и долголетия!!!Дом и друз...Хозяин для Мушки

Лечебная...

Лечебная...

Папинадочка Бывает, жахнешь ночной бутер — и бессоница отступает. Или вот утренний бутер вточишь — и сразу сосредоточенная, внимательная, креативная! Или дневной бутер хлопнешь — и вроде как пошла из депрессии в ремиссию.

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