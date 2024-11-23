Лечебная...

Папинадочка Бывает, жахнешь ночной бутер — и бессоница отступает. Или вот утренний бутер вточишь — и сразу сосредоточенная, внимательная, креативная! Или дневной бутер хлопнешь — и вроде как пошла из депрессии в ремиссию.