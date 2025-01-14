В ранний доступ Steam ворвалась Hyper Light Breaker от авторов Hyper Light Drifter — игроки встре...

В ранний доступ Steam ворвалась Hyper Light Breaker от авторов Hyper Light Drifter — игроки встретили её «в основном отрицательными» отзывамиПосле нескольких переносов в Steam всё-таки стартовал ранний доступ кооперативного экшен-роглайта Hyper Light Breaker от американской студии Heart Machine и издательства Arc Games.
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