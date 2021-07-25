Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио

Сегодня стало известно, что сборная России завоевала первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Виталина Бацарашкина принесла своей стране "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
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