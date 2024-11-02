Генерал армии Виктор Золотов проверил выполнение боевых задач подразделениями Росгвардии в Курской области

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск (сил) Росгвардии в Курской области, побывал в боевых порядках подразделений ведомства, пообщался с бойцами и командирами Росгвардии.
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